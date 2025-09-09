Чим проєвропейські політики краще за проросійських?
Тут ще одна тема виникла в коментарях.
Чим проєвропейські політики краще за проросійських? Адже і ті, і ті просувають цінності чужих країн. Пояснюю для тих, хто не розуміє.
- Росія вбиває українців. Європа не вбиває українців.
- Росія кидає мільйони своїх громадян на вбивство і смерть. Європа не робить цього.
- Росія роздмухує ненависть на ґрунті національності, сексуальної орієнтації чи конфесійної приналежності. Європа дає рівні права усім.
- Європа це права людини, Росія це безправ'я.
- Європа це відкриті ринки, Росія це перетворення нафти, газу, зерна на зброю.
- Європа це самоврядування громад, Росія це самодержав'я.
- Європа прагне різноманітності, Росія прагне стерти ідентичності.
- Європа це високий рівень життя та соціальний захист, Росія це гроші на війну, а людям злидні.
Просто оберіть, які цінності вам ближче.
Українці та росіяни вбивають одне одного, і для тих, хто не бачить різниці, є велика спокуса оголосити їх рівно винними у війні. Але є одна різниця. Це вони до нас прийшли з війною, а ми у себе вдома.
Моральний релятивізм дивиться на зовнішні ознаки, а не на мотиви. Захисник батьківщини та кілер обидва стріляють у живих людей. Мама та викрадач дітей обидва несуть дітей на руках, притиснувши до себе. Підприємець та грабіжник обидва заходять в банк із валізками. Політики проєвропейські та проросійські поширюють ідеї інших країн. Яка різниця? Якщо ви не бачите різниці, значить, вам все одно.