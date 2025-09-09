Тут ще одна тема виникла в коментарях.

Чим проєвропейські політики краще за проросійських? Адже і ті, і ті просувають цінності чужих країн. Пояснюю для тих, хто не розуміє.

Росія вбиває українців. Європа не вбиває українців.

Росія кидає мільйони своїх громадян на вбивство і смерть. Європа не робить цього.

Росія роздмухує ненависть на ґрунті національності, сексуальної орієнтації чи конфесійної приналежності. Європа дає рівні права усім.

Європа це права людини, Росія це безправ'я.

Європа це відкриті ринки, Росія це перетворення нафти, газу, зерна на зброю.

Європа це самоврядування громад, Росія це самодержав'я.

Європа прагне різноманітності, Росія прагне стерти ідентичності.

Європа це високий рівень життя та соціальний захист, Росія це гроші на війну, а людям злидні.

Просто оберіть, які цінності вам ближче.

Українці та росіяни вбивають одне одного, і для тих, хто не бачить різниці, є велика спокуса оголосити їх рівно винними у війні. Але є одна різниця. Це вони до нас прийшли з війною, а ми у себе вдома.

Моральний релятивізм дивиться на зовнішні ознаки, а не на мотиви. Захисник батьківщини та кілер обидва стріляють у живих людей. Мама та викрадач дітей обидва несуть дітей на руках, притиснувши до себе. Підприємець та грабіжник обидва заходять в банк із валізками. Політики проєвропейські та проросійські поширюють ідеї інших країн. Яка різниця? Якщо ви не бачите різниці, значить, вам все одно.