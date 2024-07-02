В Україні з'явиться новий податок: який популярний товар може здорожчати

У найближчому майбутньому в Україні планується введення нового податку на напої з додаванням цукру. Очікується, що цей податок запровадять протягом трьох років, що може спричинити зростання цін на широкий асортимент популярних серед споживачів газованих напоїв та соків.

Запровадження цього акцизу вже передбачено в документах державного бюджету на період з 2025 по 2027 рік, опублікованих на офіційному сайті Уряду. Цей крок є частиною ширшої Національної стратегії доходів, яка розрахована до 2030 року. Про це пише Oboz.ua.

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Податок на солодкі напої хочуть запровадити з минулого року, коли у Верховній Раді зареєстрували два законопроєкти:

№9032-1 – через зміни до Податкового кодексу запроваджує ставку податку на мінеральні та газовані води з додаванням цукру й інших підсолоджувачів, ароматичних речовин обсягом 0,1 євро (близько 4 грн) на один літр напою;

№9033-1 – визначає, що отримані від сплати податку кошти планують спрямувати на реалізацію програм з запобігання неінфекційним захворюванням та лікування від них, а також на підтримку програми дитячого харчування в школах.

Міністерство охорони здоров’я України виступає за введення акцизного збору на солодкі газовані напої, аргументуючи це тим, що їх регулярне вживання може спричинити такі проблеми зі здоров’ям, як діабет, зайва вага та ожиріння. В одному літрі подібного напою зазвичай міститься більше цукру, ніж рекомендується споживати на добу.

У рамках податкових реформ, запропонованих у бюджетній декларації, також розглядається питання про скасування податкових пільг для корпорацій, збільшення акцизів на тютюнові вироби та пальне до рівня, що відповідає стандартам Європейського Союзу, а також приведення податкових пільг і знижених ставок ПДВ у відповідність до директив ЄС.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що таке податок на нерухомість та кому з українців доведеться платити.

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