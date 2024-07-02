Чи підвищать мінімальну зарплату та соцвиплати у найближчі роки: відповідь уряду

Згідно з нещодавно оприлюдненою Бюджетною декларацією на 2025-2027 роки, уряд не планує суттєвих змін до розмірів мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму протягом наступних трьох років. Про це написав в своєму Телеграмі нардеп Ярослав Желізняк. Це, ймовірно,вплине на рівень соціальних виплат, які розраховуються на основі цих показників.

Мінімальна заробітна плата протягом 2025-2027 років залишиться на рівні 8000 гривень на місяць. Цей рівень було встановлено у 2024 році після значного підвищення. Прожитковий мінімум на місяць також не зазнає змін протягом прогнозованого періоду.

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Його значення для різних категорій населення наступні:

Діти до 6 років: 2563 гривні

Діти від 6 до 18 років: 3196 гривень

Працездатні особи: 3028 гривень

Осіб, які втратили працездатність: 2361 гривня

Оплата праці державних службовців буде й надалі визначатися згідно з класифікацією посад та умовами оплати праці, які діяли у 2024 році.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що декому з ВПО загрожують суди.

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