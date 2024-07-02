Податок на нерухомість: що це таке та кому з українців доведеться платити

В Україні діє податок на нерухомість, який сплачують власники квартир та будинків, що перевищують встановлені законодавством площі. До 1 липня платники отримують квитанції з сумами податку. Про це пише НП.

Хто платить:

Власники квартир, площа яких більша за 60 кв. м.

Власники приватних будинків, площа яких більша за 120 кв. м.

Відповідно до Податкового кодексу, оплата нараховується за кожен "зайвий" квадратний метр.

Скільки платити:

Розмір податку за "зайві" квадрати розраховується за формулою:

(Площа нерухомості - Нормативна площа) * Ставка податку

Ставка податку встановлюється місцевою владою, але не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати на 1 січня звітного року.

встановлюється місцевою владою, але не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати на 1 січня звітного року. У 2024 році це 100,5 гривень за квадратний метр.

Наприклад:

Ви володієте квартирою площею 65 кв. м.

"Зайва" площа - 5 кв. м.

За максимального розміру ставки податку вам доведеться сплатити 502,5 гривні.

Коли платити:

Квитанції з сумами податку на нерухомість надсилаються громадянам до 1 липня. Оплату потрібно здійснити протягом 60 днів.

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Що робити, якщо квитанція не надійшла:

Зверніться до податкової служби.

Сплатити податок доведеться у будь-якому випадку.

Краще зробити це самостійно, а не в судовому порядку, де доведеться сплатити ще й судові збори.

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