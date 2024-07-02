Податок на нерухомість: що це таке та кому з українців доведеться платити
В Україні діє податок на нерухомість, який сплачують власники квартир та будинків, що перевищують встановлені законодавством площі. До 1 липня платники отримують квитанції з сумами податку. Про це пише НП.
Хто платить:
- Власники квартир, площа яких більша за 60 кв. м.
- Власники приватних будинків, площа яких більша за 120 кв. м.
Відповідно до Податкового кодексу, оплата нараховується за кожен "зайвий" квадратний метр.
Скільки платити:
Розмір податку за "зайві" квадрати розраховується за формулою:
(Площа нерухомості - Нормативна площа) * Ставка податку
- Ставка податку встановлюється місцевою владою, але не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати на 1 січня звітного року.
- У 2024 році це 100,5 гривень за квадратний метр.
Наприклад:
- Ви володієте квартирою площею 65 кв. м.
- "Зайва" площа - 5 кв. м.
- За максимального розміру ставки податку вам доведеться сплатити 502,5 гривні.
Коли платити:
Квитанції з сумами податку на нерухомість надсилаються громадянам до 1 липня. Оплату потрібно здійснити протягом 60 днів.
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Що робити, якщо квитанція не надійшла:
- Зверніться до податкової служби.
- Сплатити податок доведеться у будь-якому випадку.
- Краще зробити це самостійно, а не в судовому порядку, де доведеться сплатити ще й судові збори.
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