Україна ратифікувала угоду з ЄС для одержання €50 млрд: скільки отримаємо цього року

Верховна Рада України у четвер, 6 червня, ратифікувала угоду з Європейським Союзом на виділення фінансової допомоги за ініціативою Ukraine Facility. Йдеться про загальну суму €50 млрд.

Цього року Україна отримає €16 млрд. Про це повідомив український прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Верховна Рада ратифікувала угоду з Євросоюзом, необхідну для отримання 50 млрд євро в межах Ukraine Facility. Це був останній крок для того, щоб програма запрацювала", – написав він.

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Шмигаль додав, що Ukraine Facility – чотирирічна програма підтримки України. Згідно з програмою, мають бути здійснені необхідні реформи й трансформації для вступу України до ЄС.

Додамо, що програма передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 роках фінансової та технічної допомоги ЄС. З 50 млрд євро на бюджетну підтримку буде спрямовано 38,27 млрд євро, в інвестиційний фонд – 6,97 млрд євро, на технічну та адміністративну підтримку – 4,76 млрд євро.

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