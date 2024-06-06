Украина ратифицировала соглашение с ЕС для получения €50 млрд: сколько получим в этом году

Верховная Рада Украины в четверг, 6 июня, ратифицировала соглашение с Европейским Союзом о выделении финансовой помощи по инициативе Ukraine Facility. Речь идет об общей сумме €50 млрд.

В этом году Украина получит 16 млрд. евро. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмигаль.

"Верховная Рада ратифицировала соглашение с Евросоюзом, необходимое для получения 50 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Это был последний шаг для того, чтобы программа заработала", – написал он.

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Шмигаль добавил, что Ukraine Facility – четырехлетняя программа поддержки Украины. Согласно программе должны быть осуществлены необходимые реформы и трансформации для вступления Украины в ЕС.

Программа предусматривает возможность получения Украиной в 2024-2027 годах финансовой и технической помощи ЕС. Из 50 млрд евро на бюджетную поддержку будет направлено 38,27 млрд евро, в инвестиционный фонд – 6,97 млрд евро, на техническую и административную поддержку – 4,76 млрд евро.

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