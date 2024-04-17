Удар по аеродрому в Джанкої: пошкоджено ЗРК С-400 та РЛС росіян, є численні жертви серед окупантів (фото й відео)

Уночі 17 квітня на території військового аеродрому окупантів в місті Джанкой тимчасово окупованого Криму пролунало кілька потужних вибухів. Стало відомо, що атака по об'єктах російських бойовиків була завдана балістичними ракетами.

Telegram-канал "Кримський вітер" повідомляє, що унаслідок удару на аеродромі в Джанкої загинуло близько трьох десятків російських військових, а близько 80 – поранені.

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"Через відсутність достатньої кількості місць у шпиталі Джанкоя поранених перевозять вертольотами до Севастополя для розміщення у 1472 ВМКГ", – йдеться у повідомленні.

Під час удару, як пишуть місцеві мешканці у соцмережах, на території цього аеродрому був розгорнутий дивізіон С-400. Також на аеродромі знаходились чотири винищувачі Су-25, 10 гелікоптерів Мі-28 та два Ка-52.

Тим часом в українських пабліках почала з'являтися інформація, що під час удару по аеродрому в Джанкої знищені пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400 та РЛС.

У Телеграм-каналі "Досьє Шпіона" опублікували фото знищеного ЗРК С-400 "Тріумф", який, як зазначається, було пошкоджено під час нічної атаки.

"Було завдано удару по військовому аеродрому 39-го вертолітного полку 4-ї армії ВПС та ППО (в/ч 46453, Джанкой)... Удар завдано двома тактичними балістичними ракетами MGM-140 ATACMS. Перший удар зазнав позицій ЗРК С-400 "Тріумф". Знищено 3 пускові установки та РЛС. Другий – за пунктом прийому та ремонту військової техніки 77-ї зенітної ракетної бригади (в/ч 33742, Краснодарський край). У момент удару у пункті на обслуговуванні знаходилися дві пускові установки С-300 (невстановленої модифікації). Також внаслідок удару на пункті відбулася вторинна детонація боєприпасів. Що саме вибухало – невідомо. Інформації про пошкоджені гелікоптери наразі немає. Попередньо (станом на 06:00) – 15 поранених, 22 безвісти зниклих", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у російській Самарі невідомі спалили гелікоптер Мі-8 вартістю до 15 мільйонів доларів.

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