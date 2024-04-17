У Джанкої пролунали потужні вибухи біля місцевого аеродрому: зафіксовано шість осередків пожежі (відео)

У ніч на середу, 17 квітня, на території тимчасово окупованого Криму пролунали потужні вибухи. Згідно з повідомленнями, які з’явилися у російських Telegram-каналах, інцидент трапився поблизу військового аеродрому Джанкой.

Про це пише російський Telegram-канал Astra. Згодом в мережі з’явилися фото та відео з місця події, на яких видно пожежу та стовпи диму.

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На аеродромі Джанкой дислокується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу армії рф, три авіаційні ескадрильї, повідомляє Telegram-канал Крымский ветер.

Біля 07:00 було зареєстровано шість осередків вогню на території військового аеродрому та в його околицях. Згідно з інформацією, опублікованою спільнотою Крымский ветер, дані про пожежі були отримані завдяки супутниковим знімкам VIIRS/Suomi NPP.

Наразі про причини та наслідки вибухів у Джанкої нічого не повідомлялося.

Нагадаємо, 16 квітня в окупованому росіянами місті Бердянськ пролунало два потужні вибухи. Там сталося влучання по місцю базування окупантів, що розташовувалося на території ПРАТ "ЗАВОД Південгідромаш".

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