Удар по аэродрому в Джанкое: поврежден ЗРК С-400 и РЛС россиян, есть многочисленные жертвы среди оккупантов (фото и видео)

Ночью 17 апреля на территории военного аэродрома оккупантов в городе Джанкой временно оккупированного Крыма раздалось несколько мощных взрывов. Стало известно, что атака по объектам российских боевиков была нанесена баллистическими ракетами.

Telegram-канал "Крымский ветер" сообщает, что в результате удара на аэродроме в Джанкое погибли около трех десятков российских военных, а около 80 - ранены.

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"Из-за отсутствия достаточного количества мест в госпитале Джанкоя раненых перевозят вертолетами в Севастополь для размещения в 1472 ВМКГ", – говорится в сообщении.

При ударе, как пишут местные жители в соцсетях, на территории этого аэродрома был развернут дивизион С-400. Также на аэродроме находились четыре истребителя Су-25, 10 вертолетов Ми-28 и два Ка-52.

Тем временем, в украинских пабликах начала появляться информация, что при ударе по аэродрому в Джанкое уничтожены пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-400 и РЛС.

В Телеграм-канале "Досье Шпиона" опубликовали фото уничтоженного ЗРК С-400 "Триумф", который, как отмечается, был поврежден во время ночной атаки.

"Был нанесен удар по военному аэродрому 39-го вертолетного полка 4-й армии ВВС и ПВО (в/ч 46453, Джанкой)... Удар нанесен двумя тактическими баллистическими ракетами MGM-140 ATACMS. Первый удар получил позицию ЗРК С-4 Триумф". Уничтожены 3 пусковые установки и РЛС. Также установлено, что в результате удара на пункте произошла вторичная детонация боеприпасов. Что именно взрывалось – неизвестно.

Напомним, в российской Самаре неизвестные сожгли вертолет Ми-8 стоимостью до 15 миллионов долларов.

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