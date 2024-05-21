Скільки засуджених в Україні погодилися піти на війну: у Мін'юсті назвали цифру

17 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє умовно-дострокове звільнення засуджених, які погодяться воювати проти російських окупантів.

За словами заступниці міністра юстиції України Олени Висоцької, понад 3 тисячі засуджених вже подали заявки на умовно-дострокове звільнення та зарахування до лав Збройних Сил України.

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В етері телемарафону "Єдині новини" Висоцька зазначила, що загальний потенціал участі засуджених у цій програмі може сягати 20 тисяч осіб, але реальна кількість може бути значно меншою, адже остаточне рішення про зарахування на службу буде залежати від військово-лікарських комісій та згоди командирів військових частин.

Вона також підкреслила, що закон містить жорсткі санкції для тих, хто намагатиметься використовувати цю можливість для звільнення, але не планує воювати. За ухилення від військової служби засудженим загрожує додаткове ув'язнення на строк від 5 до 10 років.

"Це не просто шанс на свободу, це шанс спокутувати свою провину перед суспільством і захистити свою країну", - сказала Висоцька.

Нагадаємо, з травня в Україні розпочнеться повторне проходження ВЛК для всіх, хто раніше був визнаний обмежено придатним до військової служби.

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