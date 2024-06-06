Сили Оборони знищили російське судно проєкту 498 в Чорному морі: подробиці від ГУР (відео)

У ніч на 6 травня Сили оборони України знищили російське судно. За попередньою інформацією, було уражено рейдовий буксир.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі телеканалу "Ми-Україна" розповів деякі подробиці ураження судна окупантів.

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"Але і знищене сьогодні вночі одне вороже судно у Чорноморській акваторії. Деталі будуть трохи згодом. Робота спецпідрозділів ГУР МО, морський удар, все влучно", – сказав представник української розвідки.

Попередньо відомо, що ліквідовано рейдовий буксир. Це пишуть українські пабліки.

Припускають, що ліквідація ворожого судна сталася у районі селища Чорноморське. Уночі там місцеві чули вибухи.

Офіційна інформація від ГУР:

В акваторії озера Панське, що біля селища Чорноморське у західній частині окупованого півострова Крим, в повітря злетів буксир проєкту 498 "Сатурн" або "Протей". Працювали бійці спецпідрозділу 9 департаменту ГУР МО України.

Нагадаємо, наприкінці травня 2024 року в Криму сталося знищення російського ракетного корабля "Циклон".

А 19 травня Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що Силами оборони України знищено морський тральщик чф рф проєкту 266-М "Ковровец".

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