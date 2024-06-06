Силы Обороны уничтожили российское судно проекта 498 в Черном море: подробности от ГУР (видео)

В ночь на 6 мая Силы обороны Украины были уничтожены российским судном. По предварительной информации, был поражен рейдовый буксир.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал комментарии телеканала "Мы-Украина" некоторые подробности поражения судна оккупантов.

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"Но и уничтожено сегодня ночью одно вражеское судно в Черноморской акватории. Детали будут чуть позже. Работа спецподразделений ГУР МО, морской удар, все точно", – сказал представитель украинской разведки.

Предварительно известно, что ликвидирован рейдовый буксир. Это пишут украинские паблики.

Предполагается, что ликвидация вражеского судна произошла в районе поселка Черноморское. Ночью там местные слышали взрывы.

Официальная информация от ГУР:

В акватории озера Панское у поселка Черноморское в западной части оккупированного полуострова Крым в воздух взлетел буксир проекта 498 "Сатурн" или "Протей". Работали бойцы спецподразделения 9 департамента ГУР МО Украины.

Напомним, в конце мая 2024 г. в Крыму произошло уничтожение российского ракетного корабля "Циклон".

А 19 мая Военно-морские силы ВСУ сообщили, что Силами обороны Украины уничтожен морской тральщик ЧФ РФ проекта 266-М "Ковровец".

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