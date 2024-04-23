З якими хворобами хребта не можуть мобілізувати: повний перелік

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Усі військовозобов'язані повинні пройти військово-лікарську комісію.

Через низку хвороб призовника можуть визнати непридатним до військової служби. Зокрема, йдеться про хвороби хребта, вказані у Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.

Від мобілізації можуть бути звільнені особи, які мають хвороби хребта (дорсопатії) та наслідки М40-М54, кіфоз, лордоз, сколіоз, остеохондроз, спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків, травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів S22, S24, S25, S32, переломи хребта.

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Окрім цього підставою для звільнення від мобілізації є:

переломи хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих чи підвивих хребця, розрив міжхребцевого диска;

розрив, здавлення, струс, набряк та крововилив спинного мозку;

туберкульоз хребта, що прогресує, а також кісток та суглобів, що супроводжується розладом функцій, наявністю парезів, паралічів, а також напливних абсцесів та нориць;

активний обмежений туберкульоз хребта, кісток, суглобів, сечостатевих органів, іншої позалегеневої локалізації в стадії згасання без напливних абсцесів та нориць.

Також не можуть призвати осіб, в яких деформувальний спондильоз та міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжуються функціональною нестабільністю II-III стадій, деформувальний спондильоз та міжхребцевий остеохондроз грудного та поперекового відділів хребта, фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози IV ступеня) з різкою деформацією грудної клітини (реберний горб тощо) та значними порушеннями функцій зовнішнього дихання III ступеня за рестриктивним типом.

Нагадаємо, з травня в Україні розпочнеться повторне проходження ВЛК для всіх, хто раніше був визнаний обмежено придатним до військової служби.

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