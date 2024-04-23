С какими болезнями позвоночника не могут мобилизовать: полный список

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Все военнообязанные должны пройти военно-врачебную комиссию.

Из-за ряда болезней призывника могут признать непригодным к военной службе. В частности, речь идет о болезнях позвоночника, указанных в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

От мобилизации могут быть освобождены лица, имеющие болезни позвоночника (дорсопатии) и последствия М40-М54, кифоз, лордоз, сколиоз, остеохондроз, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков, травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов S22, S24, S25, S32, переломы позвоночника.

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Кроме этого основанием для освобождения от мобилизации являются:

переломы позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих или подвывих позвонка, разрыв межпозвонкового диска;

разрыв, сдавливание, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга;

туберкулез прогрессирующего позвоночника, а также костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, наличием парезов, параличей, а также наплывных абсцессов и свищей;

активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей, суставов, мочеполовых органов, другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплывных абсцессов и свищей.

Также не могут призвать лиц, у которых деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающиеся функциональной нестабильностью II-III стадий, деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника, фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки (реберный горб и т.п.) и значительными нарушениями функций внешнего дыхания III степени по рестриктивному типу.

Напомним, с мая в Украине начнется повторное прохождение ВЛК для всех, кто раньше был признан ограниченно пригодным к военной службе.

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