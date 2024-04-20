Адвокатка пояснила, чи можуть силою доставляти українців до ТЦК

В Україні триває загальна мобілізація та оголошено воєнний стан. Існують випадки, коли ТЦК виходять за межі своїх повноважень та примусово привозять військовозобов’язаних до військкоматів.

Адвокатка Тетяна Денисенко розповіла NV, у яких випадках вони можуть так діяти. Також вона пояснила, що буде порушенням прав.

За її словами, примусово забрати військовозобов'язаного до ТЦК можуть у випадку, коли він проігнорував вручену під підпис повістку. За таких обставин ТЦК може подати спеціальне повідомлення до Національної поліції.

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Затримувати й доставляти у ТЦК для того, щоб людина проходила військово-лікарську комісію, не мають права. Це закріплено у законодавстві.

Якщо вручення повістки відбувається на вулиці, за кермом або людину силоміць саджають до службового транспорту під приводом перевірки даних у ТЦК, юристка радить викликати поліцію та по можливості фіксувати подію. Надалі неправомірність дій буде набагато легше довести, тому такі докази стануть у пригоді.

Нагадаємо, з травня в Україні розпочнеться повторне проходження ВЛК для всіх, хто раніше був визнаний обмежено придатним до військової служби.

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