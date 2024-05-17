Кулеметник 3 ОШБр у ближньому бою з Browning M2 розніс колону окупантів (відео)

Воїни 3 окремої штурмової бригади за тиждень боїв на одному з відрізків фронту задвохсотили до пів сотні російських солдатів, до 200 поранили. Було знешкоджено установку 2С9 "Нона", якою окупанти підтримували наступ своєї піхоти, а також ворожий БМП-2, БТР, танк та спецтехніку.

Робота воїнів 3 ОШБр відзначилася результативністю й на Харківщині. Тут було рознесено колону окупантів, що йшла на штурм. Окрім того, знищено БТР та тягач ворога.

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Відео з'явилося у мережі. В описі до цих кадрів йдеться: "Піхотну колону противника підпустили на критично ближню дистанцію, і наш кулеметник розібрав їх із Browning M2. Епічні хедшоти окупантів виконали за допомогою скидів та FPV. Спалили російський тягач під час накату у бік суміжників, і детонація БК на борту — бонусом. Влучили у ворожий бетер, який віз особовий склад на наші позиції та за раз зірвали план ворожого штурму".

Таким чином воїнами 3 ОШБр вчергове зірвано план штурму противника.

Зазначається, що по ворогу працювали бійці 1-го штурмового, протитанкового й 2-го штурмового батальйонів 3 ОШБр.

Карта фронту 17 травня. Джерело: deepstatemap.live Карта фронту 17 травня. Джерело: deepstatemap.live

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