Бої на Харківщині: ''Гострі картузи'' показали відео потужних боїв проти окупантів

Наміри ворога захопити Вовчанськ, щоб загрожувати українському угрупуванню на Куп’янському напрямку, зірвано. Це підтвердив Генштаб ЗСУ.

"Плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися - зірвано. З початку поточної доби наші підрозділи продовжують виконання бойових завдань в межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста, тримають ворога під вогневим контролем. Дії тривають, ситуація контрольована", – кажуть у відомстві.

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Тим часом бійці підрозділу "Гострі картузи" окремого загону спеціального призначення "Омега" Національної гвардії України відважно б'ються на Харківському відрізку фронту. Окупаційні війська кинули на цей відтинок чималі сили.

Підрозділ у своєму Telegram-каналі публікує відео, як оператори дронів та арта працюють по ворогу. На одному з таких відео було зафіксовано, як частина групи російських бойовиків намагалася штурмувати позиції Сил оборони на Харківщині.

"Повністю були ліквідовані ударними дронами. Підібравшись до наших позицій і розпочавши стрілковий бій вони вчасно були помічені розвідувальними дронами. Результат можна побачити на відео. Це лише частина повітряно-наземного бою який йшов декілька годин", – йдеться у повідомленні підрозділу.

Карта бойових дій станом на 16 травня. Джерело: deepstatemap.live

Нагадаємо, Сили оборони розбили колону техніки та піхоту ворога на харківському відтинку фронту. Сили підрозділів Третьої штурмової бригади та суміжних 66-ї ОМБр, 77-ї бригади ДШВ знищили танки-черепахи та БПМ-2 противника. Окупантів розбили зграями ударних дронів та бригадною артою.

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