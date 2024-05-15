Воїни 63 ОМБр показали, як невпинно 'кошмарять' ворога на полі бою (відео)

Бійці 63 окремої механізованої бригади луплять ворога та його техніку невпинно. Особливо ефективно працює артилерія, якій допомогають прицільно влучати в цілі оператори дронів.

У своєму Telegram-каналі воїни 63 ОМбр показали чергове відео своєї роботи по позиціях російських окупаційних військ. На ньому можна побачити влучання по окопах та бліндажах ворога, знищення військової техніки окупантів.

Також читайте: Бійці 47 бригади "приземлили" гелікоптер "Алігатор" вартістю 16 млн доларів

"Поєднання артилерії та дронів дають чудові результати на полі бою. Наслідки від точних влучань бійців 63 бригади по ворожих позиціях можна і побачити, і почути", – йдеться в описі до відео "левиної бригади".

Нагадаємо, Сили оборони розбили колону техніки та піхоту ворога на харківському відтинку фронту. Сили підрозділів Третьої штурмової бригади та суміжних 66-ї ОМБр, 77-ї бригади ДШВ знищили танки-черепахи та БПМ-2 противника. Окупантів розбили зграями ударних дронів та бригадною артою.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!