Чи подовжать терміни оновлення даних для військовозобов'язаних: відповідь Міноборони

Згідно із заявою речника Міністерства оборони, Дмитра Лазуткіна, підстав для подовження терміну оновлення персональних даних для військовозобов’язаних немає. Цією інформацією він поділився в ефірі телемарафону у вівторок, 4 червня.

"Насправді зараз триває оновлення даних. У застосунку "Резерв+" вже немає жодних збоїв. Якщо в перші дні виникали зависання, то це було через технічні проблеми та певне перевантаження. Багато людей вирішили спробувати оновити свої дані в електронному вигляді на своєму смартфоні через "Резерв+". Проте зараз таких проблем немає, і кожен військовозобов’язаний може оновити дані, скачавши попередньо цей застосунок. Відповідно, наявних підстав для продовження оновлення немає", – наголосив речник оборонного відомства.

Водночас Лазуткін не виключає форсмажорної ситуації, коли прийдеться продовжити термін оновлення даних. Все залежатиме від того, в якому темпі надалі будуть продовжувати оновлювати свої дані ті, хто має це зробити - резервісти, призовники і військовозобов’язані.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кого з жінок торкнеться мобілізація та які розміри штрафів за порушення.

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