Продлят ли сроки обновления данных для военнообязанных: ответ Минобороны

Согласно заявлению спикера Министерства обороны, Дмитрия Лазуткина, оснований для продления срока обновления персональных данных для военнообязанных нет. Этой информацией он поделился в эфире телемарафона во вторник, 4 июня.

"На самом деле сейчас идет обновление данных. В приложении "Резерв+" уже нет никаких сбоев. Если в первые дни возникали зависания, то это было из-за технических проблем и определенной перегрузки. Многие решили попытаться обновить свои данные в электронном виде на своем смартфоне через "Резерв+". Однако сейчас таких проблем нет, и каждый военнообязанный может обновить данные, скачав предварительно это приложение. Соответственно, оснований для продолжения обновления нет", – подчеркнул спикер оборонного ведомства.

В то же время Лазуткин не исключает форсмажорную ситуацию, когда придется продлить срок обновления данных. Все будет зависеть от того, в каком темпе будут продолжать обновлять свои данные те, кто должен это сделать - резервисты, призывники и военнообязанные.

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