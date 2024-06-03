Мобілізація жінок з червня: кого торкнеться та які розміри штрафів за порушення

Згідно з останніми змінами законодавства, починаючи з 1 червня, мобілізаційні заходи проводяться відповідно до закону №10449, який набрав чинності 18 травня. Важливо відзначити, що ці положення стосуються і жіночого населення.

Аналізуючи нововведення, УНІАН розповів, чи буде введена мобілізація жінок, та хто з представниць слабкої статі може зіткнутися зі штрафами за недотримання норм військового обліку.

Нові правила мобілізації жінок в Україні у 2024 році

Згідно з першою статтею оновленого законодавства про мобілізацію, положення щодо військового обліку жінок залишаються незмінними. Жінки, які працюють у медичній сфері, мають обов’язок встати на військовий облік. Інші професійні категорії жінок можуть бути зареєстровані на добровільній основі.

Принцип добровільності мобілізації жінок продовжує діяти, і без особистої згоди навіть жінок-медиків не можна залучати до військової служби.

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Серед оновлень закону – вимога про актуалізацію особистих даних. Військовозобов’язані жінки мають оновлювати особисту інформацію в ТЦК та СП у зручний для них спосіб. Невиконання цього обов’язку може призвести до штрафних санкцій, які застосовуються і до чоловіків.

Жінкам, які виявляють бажання добровільно служити, можуть відмовити у підписанні контракту з таких причин:

виховання трьох і більше дітей;

догляд за дитиною з інвалідністю або опіка над прийомною дитиною до 18 років;

наявність інвалідності у чоловіка або батьків;

статус матері-одиначки;

навчання у вищому навчальному закладі або наявність роботи, на якій працівник має бронювання.

Закон також скасовує обов’язкову строкову службу, замінюючи її базовою військовою підготовкою для чоловіків віком від 18 до 25 років. Жінки мають можливість пройти таку підготовку на добровільних засадах.

Військовий облік для жінок в Україні - список професій

В Україні ведення військового обліку є необхідним для жінок, які отримують освіту у медичній сфері. До цієї категорії належать особи з наступних фахів:

фізична терапія;

медична та психологічна реабілітація;

громадське здоров'я;

фізична реабілітація;

промислова фармацевтика;

фармацевтика;

санітарія та експертиза;

стоматологія;

медицина;

медсестринство;

технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія;

біотехнології та біоінженерія;

професіонали патології;

токсикологія;

фармакологія;

фізіології та епідеміологія.

Варто зазначити, що взяття на облік жінок не означає, що їх мобілізують. Ця процедура важлива для забезпечення Генерального штабу інформацією про кількість медичних працівників, які доступні в запасі.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, чи доведеться проходити ВЛК при оновленні даних.

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