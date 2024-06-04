Прикордонники ефектно знищили російську 'Свет-КУ' поблизу кордону (відео)

Українські прикордонники допомагають військовослужбовцям знищувати ворожу техніку на різних ділянках фронту. Зокрема, ліквідація російських засобів боротьби відбувається на північному напрямку.

Аеророзвідка Держприкордонслужби Україні виявила спробу окупантів розгорнути біля українського кордону рідкісний комплекс РБ-636 "Свет-КУ". Про це повідомили у Telegram Служби.

"Якщо раніше він використовувався для радіотехнічної розвідки і радіоелектронної боротьби, то після влучання нашого FPV-дрона слугувати може хіба що брухтом", – йдеться у повыдомленні.

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На відео можна побачити, що установка була розташована між деревами посеред поля. На наступних кадрах видно, як оператор облетів і обдивився комплекс, а тоді врізався в апаратуру на даху кабіни.

Точний час та місце знищення РБ-636 "Свет-КУ" не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, днями у Донецькій області Сили оборони України вдарили з РСЗВ "HIMARS" по місцю базування 200-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил росії. Окупанти були розміщені у приміщенні заводу Knauf у Соледарі.

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