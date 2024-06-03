З'явилися фото та відео знищення російського ЗРК С-300/400 на території Бєлгородської області рф

Сили оборони України, попередньо, за допомогою HIMARS атакували позиції російських військ на території Бєлгородської області рф. Ударом було знищено російський зенітно-ракетний комплекс С-300/400.

За даними Телеграм-каналу "Досьє шпіона", удар по комплексу протиповітряної оборони окупантів у Бєлгородській області стався у період з 1 по 2 червня 2024 року.

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Знищений ЗРК С-300/400. Джерело: t.me/dosye_shpiona

Знищений ЗРК С-300/400. Джерело: t.me/dosye_shpiona

Знищений ЗРК С-300/400. Джерело: t.me/dosye_shpiona

Про втрати серед особового складу російських військ не повідомляється.

Тим часом у російських пабліках сталася істерика, вони обіцяють знайти й покарати того, хто оприлюднив наслідки прильоту по позиціях армії рф.

росіяни вимагають помсти. Джерело: Скриншот з t.me

Нагадаємо, днями у Донецькій області Сили оборони України вдарили з РСЗВ "HIMARS" по місцю базування 200-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил росії. Окупанти були розміщені у приміщенні заводу Knauf у Соледарі.

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