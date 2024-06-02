У Соледарі HIMARS влучив по заводу Knauf, де базувалася 200 бригада окупантів (відео)

Сили оборони України у Донецькій області вдарили з РСЗВ "HIMARS" по місцю базування 200-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил росії. Окупанти були розміщені у приміщенні заводу Knauf у Соледарі.

Як стало відомо з соцмереж окупантів, у Соледарі РСЗВ "HIMARS" відпрацював на заводу "Knauf", де базувалася 200-а окрема гвардійська мотострілецька бригада зс рф, повідомляє Телеграм-канал Russia no context.

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Наслідком влучання стало знищення евакуатора-тягача КТ-Л (ТК6АМ), уражено танкоремонтну майстерню ТРМ-80 та броньовано ремонтно-евакуаційну машину (БРЕМ-1).

"Мінус 4 військових ка**пів зі складу танкової та ремонтної роти, 7 військовослужбовців поранено", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, прикордонники під Бахмутом знищили російський танк Т-72.

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