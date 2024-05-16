По аеродрому Бельбек в Криму 'прилетіло' вдруге з добу: була пожежа і детонація (відео)

У ніч на 16 травня в окупованому Криму відбивали ракетну атаку. Окупаційна влада Криму заявила, що працювало ППО і що "повреждения гражданской инфраструктуры не зафиксированы".

Тим часом відео та фото очевидців свідчать по зворотнє. Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив уночі, що вибухи чули жителі Сімферополя, Севастополя, Джанкоя та н.п. Гвардійське, де знаходиться військовий аеродром.

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Згодом з'явилося відео, як щось вибухає на аеродромі Бельбек.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що Рятівна служба Севастополя зафіксувала пошкодження будинків в місті уламками збитих ракет.

По аеродрому Бельбек в Криму ''прилетіло'' вдруге з добу: була пожежа і детонація (відео). Джерело: Скриншот з t.me/razvozhaev По аеродрому Бельбек в Криму ''прилетіло'' вдруге з добу: була пожежа і детонація (відео). Джерело: Скриншот з t.me/razvozhaev

російське міноборони написало, що 15 травня близько 23.00 в Криму відбивали атаки "американських оперативно-тактичних ракет ATACMS".

"Черговими засобами ППО п'ять оперативно-тактичних ракет було знищено над територією Республіки Крим", – йдеться у повідомленні МО рф.

Скриншот з t.me/mod_russia Скриншот з t.me/mod_russia

У повідомленні Telegram-каналу партизанського руху АТЕШ зазначається, що "прилетіло" по військовому аеродрому Бельбек в окупованому Криму. Тут було пошкоджено головний артилерійський склад російських бойовиків.

"Агенти АТЕШ зі складу військових аеродрому Бельбек повідомляють про точне влучення та багатогодинну подальшу детонацію головного складу ракетно-артилерійського озброєння (в/ч 80189)", – заявили в АТЕШ.

Зазначається, що тут зберігалася більшість ракет для літаків Су-27, Су-30 та МіГ-31.

Вибухи на території аеродрому Бельбек. Джерело: t.me/astrapress Вибухи на території аеродрому Бельбек. Джерело: t.me/astrapress

Вибухи на території аеродрому Бельбек. Джерело: t.me/astrapress Вибухи на території аеродрому Бельбек. Джерело: t.me/astrapress

Вибухи на території аеродрому Бельбек. Джерело: t.me/astrapress Вибухи на території аеродрому Бельбек. Джерело: t.me/astrapress

Нагадаємо, у ніч на 15 травня в Криму гриміли вибухи в районі аеродрому "Бельбек". За поки що непідтвердженими офіційно даними, з 14 на 15 травня на військовому аеродромі "Бельбек" було пошкоджено 2 літаки МіГ-31, ЗРК-С-400 та склад паливно-мастильних матеріалів. Двоє російських військовослужбовців загинули, 13 постраждали.

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