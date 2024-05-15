Вночі у Криму лунали вибухи: попередньо є влучання в районі аеродрому Бельбек (відео)

У ніч на 15 травня на території тимчасово окупованого Севастополя було зафіксовано серію вибухів. Згідно з повідомленнями пропагандистських ЗМІ, відбулася ракетна атака та, ймовірно, було влучання по території військової авіабази Бельбек.

Зокрема, про це йдеться у Telegram-каналі "Крымский ветер".

Опівночі було зафіксовано перший вибух, після чого гауляйтер Михайло Развожаєв повідомив про активність системи ППО, яка нібито відбивала атаки. Одночасно з цим, російські Telegram-канали повідомили про перекриття Керченського мосту.

Пізніше Развожаєв додав, що над Чорним морем та біля аеродрому Бельбек було знищено декілька ракет. Він також зазначив, що надзвичайники успішно ліквідували пожежі, спричинені падінням уламків у районі села Полюшко.

Згідно з повідомленнями місцевих Telegram-каналів, які базуються на свідченнях очевидців, у Севастополі в ту ніч прогриміло приблизно 20 вибухів.

Червоним на карті позначено осередки займань в районі летовища окупантів.

Осередки займань в районі летовища окупантів. Джерело: Firms

Нагадаємо, у The Sun дізналися коли та чим Україна знищить Кримський міст.

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