В ночь на 16 мая в оккупированном Крыму отражали ракетную атаку. Оккупационные власти Крыма заявили, что работало ПВО и что "повреждения гражданской инфраструктуры не зафиксированы".

Тем временем видео и фото очевидцев свидетельствуют об обратном. Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил ночью, что взрывы слышали жители Симферополя, Севастополя, Джанкоя и н.п. Гвардейское, где находится военный аэродром.

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Впоследствии появилось видео, как что-то взрывается на аэродроме Бельбек.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Спасательная служба Севастополя зафиксировала повреждение домов в городе обломками сбитых ракет.

По аэродрому Бельбек в Крыму ''прилетело'' второй раз за сутки: был пожар и детонация (видео). Источник: Скриншот из t.me/razvozhaev

российское минобороны написало, что 15 мая около 23.00 в Крыму отражали атаки "американских оперативно-тактических ракет ATACMS".

"Очередными средствами ПВО пять оперативно-тактических ракет были уничтожены над территорией Республики Крым", – говорится в сообщении МО рф.

Скриншот из t.me/mod_russia

В сообщении Telegram-канала партизанского движения АТЕШ отмечается, что "прилетело" по военному аэродрому Бельбек в оккупированном Крыму. Здесь был поврежден главный артиллерийский состав русских боевиков.

"Агенты АТЕШ из состава военных аэродрома Бельбек сообщают о точном попадании и многочасовой дальнейшей детонации главного состава ракетно-артиллерийского вооружения (в/ч 80189)", – заявили в АТЕШ.

Отмечается, что здесь хранилось большинство ракет для самолетов Су-27, Су-30 и МиГ-31.

Взрывы на территории аэродрома Бельбек. Источник: t.me/astrapress

Взрывы на территории аэродрома Бельбек. Источник: t.me/astrapress

Взрывы на территории аэродрома Бельбек. Источник: t.me/astrapress

Напомним, в ночь на 15 мая в Крыму гремели взрывы в районе аэродрома "Бельбек". По пока неподтвержденным официально данным, с 14 на 15 мая на военном аэродроме "Бельбек" были повреждены 2 самолета МиГ-31, ЗРК-С-400 и состав горюче-смазочных материалов. Двое российских военнослужащих погибли, 13 пострадали.

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