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Економіка

Податок на нерухомість: що це таке та кому з українців доведеться платити

Ціхоцька Марія

Податок на нерухомість: що це таке та кому з українців доведеться платити
В Україні діє податок на нерухомість, який сплачують власники квартир та будинків, що перевищують встановлені законодавством площі.

В Україні діє податок на нерухомість, який сплачують власники квартир та будинків, що перевищують встановлені законодавством площі. До 1 липня платники отримують квитанції з сумами податку. Про це пише НП.

Хто платить:

  • Власники квартир, площа яких більша за 60 кв. м.
  • Власники приватних будинків, площа яких більша за 120 кв. м.

Відповідно до Податкового кодексу, оплата нараховується за кожен "зайвий" квадратний метр.

Скільки платити:

Розмір податку за "зайві" квадрати розраховується за формулою:

(Площа нерухомості - Нормативна площа) * Ставка податку

  • Ставка податку встановлюється місцевою владою, але не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати на 1 січня звітного року.
  • У 2024 році це 100,5 гривень за квадратний метр.

Наприклад:

  • Ви володієте квартирою площею 65 кв. м.
  • "Зайва" площа - 5 кв. м.
  • За максимального розміру ставки податку вам доведеться сплатити 502,5 гривні.

Коли платити:

Квитанції з сумами податку на нерухомість надсилаються громадянам до 1 липня. Оплату потрібно здійснити протягом 60 днів.

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Що робити, якщо квитанція не надійшла:

  • Зверніться до податкової служби.
  • Сплатити податок доведеться у будь-якому випадку.
  • Краще зробити це самостійно, а не в судовому порядку, де доведеться сплатити ще й судові збори.

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