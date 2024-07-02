Налог на недвижимость: что это такое и кому из украинцев придется платить
В Украине действует налог на недвижимость, уплачиваемый владельцами квартир и домов, превышающих установленные законодательством площади. До 1 июля плательщики получают квитанции по суммам налога. Об этом пишет ЧП.
Кто платит:
- Владельцы квартир, площадь которых больше 60 кв. м.
- Владельцы частных домов, площадь которых больше 120 кв. м.
Согласно Налоговому кодексу, оплата начисляется за каждый "лишний" квадратный метр.
Сколько платить:
Размер налога за "лишние" квадраты рассчитывается по формуле:
(Площадь недвижимости - Нормативная площадь) * Ставка налога
- Ставка налога устанавливается местными властями, но не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты на 1 января отчетного года.
- В 2024 году это 100,5 гривны за квадратный метр.
К примеру:
- Вы владеете квартирой площадью 65 кв. м.
- "Лишняя" площадь - 5 кв. м.
- При максимальном размере ставки налога вам придется уплатить 502,5 гривны.
Когда платить:
Квитанции с суммами налога на недвижимость направляются гражданам до 1 июля. Оплату нужно произвести в течение 60 дней.
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Что делать, если квитанция не поступила:
- Обратитесь в налоговую службу.
- Уплатить налог придется в любом случае.
- Лучше сделать это самостоятельно, а не в судебном порядке, где придется уплатить еще и судебное собрание.
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