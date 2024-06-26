Декому з ВПО загрожують суди: хто має повернути виплати державі

Випадки, коли переселенці отримали соціальні виплати помилково, зобов’язують їх відшкодувати ці кошти державі, якщо вони не відповідають встановленим умовам для їх отримання. В іншому випадку, якщо повернення коштів не буде здійснено за власним бажанням, відповідний орган може ініціювати процес відшкодування через судові інстанції.

Команда UAportal спільно з OBOZ.UA розібралася, що робити переселенцям, які випадково стали одержувачами коштів від держави. З 1 березня 2024 року Уряд вніс зміни до порядку надання таких виплат.

Тепер, для забезпечення права на допомогу для ВПО, необхідно відповідати певним встановленим критеріям. У разі невідповідності цим умовам, існує ризик анулювання виплат, а також з'являється необхідність повернення коштів, які були вже отримані. Згідно з новими нормами, які набули чинності з 1 грудня 2023 року, допомога не буде призначена або виплачена сім’ям, які вперше звертаються за нею, якщо протягом останніх трьох місяців до подачі заявки або під час отримання допомоги будь-який член сім’ї провів:

транзакції з придбання безготівкової чи готівкової іноземної валюти (чи банківських металів) на суму понад 100 тисяч гривень (за винятком валюти, отриманої від благодійних фондів або використаної для оплати лікування, соціальних чи освітніх послуг);

придбання майна на суму, що перевищує 100 тисяч гривень;

володіння депозитом на вказану суму.

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У випадку, коли такі фінансові операції проводив хоча б один член сім’ї, всі члени сім’ї втрачають право на отримання допомоги.

Чи має переселенець повернути помилково виплачені гроші

Щодо повернення помилково виплачених коштів, згідно з правилами, особа, яка отримує допомогу, зобов’язана повідомити про будь-які зміни, що впливають на право на допомогу, протягом 14 днів після їх виникнення. Це повідомлення має бути надіслано до відповідного органу соціального захисту. Якщо особа не повідомила про зміни вчасно і в результаті цього були здійснені нарахування, то вимоги про повернення коштів вважаються законними.

Орган соціального захисту, виявивши факт переплати, має право визначити суму надлишково виплачених коштів і протягом 30 робочих днів повідомити про це отримувача. Якщо отримувач не поверне кошти добровільно у встановлені терміни, орган має право ініціювати судове стягнення.

Отже, у разі отримання допомоги, яка не відповідає встановленим критеріям, переселенці зобов’язані повернути кошти. Важливо своєчасно інформувати про будь-які зміни у фінансовому стані, щоб уникнути проблем з соціальними виплатами.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, як відновити виплати у липні пенсіонеру-ВПО.

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