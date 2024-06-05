Пенсіонери-початківці можуть отримати десять окладів: куди звертатися

В Україні громадяни, які лише виходять на пенсію, мають можливість отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 10 пенсій. Ця допомога не підлягає оподаткуванню і доступна певним категоріям пенсіонерів.

Отримати одразу 10 пенсій можуть особи, яким призначено пенсію за віком. Це ті українці, хто на момент досягнення пенсійного віку працювали у державних або комунальних закладах та установах на посадах, що дають право на пенсію за вислугу років. Виплата доступна чоловікам з 35-річним страховим стажем на таких посадах, а жінкам – з 30-річним.

Як повідомили у Пенсійному фонді, одразу 10 пенсій можуть отримати й ті громадяни, хто раніше не отримував жодних пенсійних виплат.

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Як розраховується розмір допомоги?

Розмір грошової допомоги визначається на основі місячного розміру пенсії, який би ви отримували, якби не скористалися цією можливістю. Пенсія розраховується згідно зі статтями 27 та 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" станом на день призначення допомоги.

Як оформити допомогу?

Для отримання 10 пенсій необхідно звернутися до будь-якого територіального відділення Пенсійного фонду України з наступними документами:

Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Трудова книжка.

Документи, що підтверджують страховий стаж на посадах, що дають право на пенсію за вислугу років.

Інші документи, які можуть знадобитися.

Детальніше про умови та порядок отримання 10 пенсій можна дізнатися на сайті Пенсійного фонду України або за телефоном гарячої лінії (0 800 505 780).

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