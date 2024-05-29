Які категорії українців можуть втратити субсидію та чому

Зміни в складі домогосподарства або значні покупки можуть призвести до перегляду вашого права на субсидію. Щоб зберегти допомогу, важливо оновити інформацію про себе та членів вашої сім'ї. Про це пише 24 tv.ua.

Хто повинен оновити дані до 1 липня 2024 року:

Внутрішньо переміщені особи, які проживають у вашому домогосподарстві.

Орендарі житла.

Заявники на субсидію на придбання скрапленого газу, твердого чи рідкого пічного палива.

Ті, кому в травні 2024 року призначено субсидію в розмірі 0 гривень.

Якщо розмір вашої субсидії, призначений у травні, не змінився, подавати нову заяву не потрібно.

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Як подати заявку на оновлення інформації:

Особисто: зверніться до сервісного центру Пенсійного фонду, Центру надання адміністративних послуг або до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради.

зверніться до сервісного центру Пенсійного фонду, Центру надання адміністративних послуг або до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради. Поштою: надішліть заяву та копії документів на адресу органу ПФУ.

надішліть заяву та копії документів на адресу органу ПФУ. Онлайн: через портал або мобільний додаток ПФУ, або через портал "Дія".

Нагадаємо, ми вже писали, чи зміняться тарифи на газ з 1 червня.

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