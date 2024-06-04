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Економіка

Як забезпечити пенсію в Україні тим, хто перебуває за кордоном

Ціхоцька Марія

Як забезпечити пенсію в Україні тим, хто перебуває за кордоном
Українці, які перебувають за кордоном, тепер мають можливість самостійно формувати свій пенсійний стаж

Українці, які перебувають за кордоном, тепер мають можливість самостійно формувати свій пенсійний стаж та забезпечити собі гідну пенсію в Україні. Про це пише 24 tv.

Як це зробити?

Внесіть добровільний платіж на обов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України. Мінімальний внесок: 22% від мінімальної заробітної плати (на 01.06.2024 - 1 760 грн). Частота та сума внесків обираються вами самостійно, згідно з вашими фінансовими можливостями.

Ви повинні бути зареєстровані в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування і не маєте бути пенсіонером.

Нині середня пенсія в Україні становить 5 743,27 гривні. Серед пенсіонерів, що працюють, цей показник сягнув 6 094,28 гривні. Найбільші виплати – понад 10 тисяч гривень – має 12,06% осіб.

Інші пенсіонери отримують такі пенсії:

  • 26,84% осіб отримують пенсію до 3 000 гривень;
  • 17,27% – від 3 001 до 4 000 гривень;
  • 18,61% – від 4 001 до 5 000 гривень;
  • 25,22% – від 5 001 до 10 000 гривень.

Нагадаємо, ми вже писали, чому пенсії держслужбовців можуть бути значно більшими.

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Економіка