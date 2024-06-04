Як забезпечити пенсію в Україні тим, хто перебуває за кордоном

Українці, які перебувають за кордоном, тепер мають можливість самостійно формувати свій пенсійний стаж та забезпечити собі гідну пенсію в Україні. Про це пише 24 tv.

Як це зробити?

Внесіть добровільний платіж на обов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України. Мінімальний внесок: 22% від мінімальної заробітної плати (на 01.06.2024 - 1 760 грн). Частота та сума внесків обираються вами самостійно, згідно з вашими фінансовими можливостями.

Ви повинні бути зареєстровані в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування і не маєте бути пенсіонером.

Нині середня пенсія в Україні становить 5 743,27 гривні. Серед пенсіонерів, що працюють, цей показник сягнув 6 094,28 гривні. Найбільші виплати – понад 10 тисяч гривень – має 12,06% осіб.

Інші пенсіонери отримують такі пенсії:

26,84% осіб отримують пенсію до 3 000 гривень;

17,27% – від 3 001 до 4 000 гривень;

18,61% – від 4 001 до 5 000 гривень;

25,22% – від 5 001 до 10 000 гривень.

Нагадаємо, ми вже писали, чому пенсії держслужбовців можуть бути значно більшими.

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