Чому пенсії держслужбовців можуть бути значно більшими: причина у формулі для розрахунку

Система пенсійного забезпечення в Україні передбачає два основних види пенсій: для державних службовців та для звичайних громадян. Пенсії держслужбовціврозраховуються як відсоток від колишньої заробітної плати. Раніше цей відсоток сягав 90%, але згодом був знижений до 60%. У майбутньому можливе подальше скорочення цього відсотка. Про це пише 24 tv.

Пенсії звичайних громадянрозраховуються з урахуванням не лише заробітної плати, але й стажу роботи. Пенсії за віком для звичайних громадян становлять певний відсоток від заробітної плати, залежно від стажу. Наприклад, 30 років стажу дають право на 30% пенсію. Щоб отримати 60% пенсію, потрібно мати 60 років стажу та високу заробітну плату.

Зміни у 2024 році:

Цього року вже відбулася індексація пенсійних виплат, внаслідок чого пенсії деяких категорій громадян зросли на 1500 гривень.

Станом на 1 квітня 2024 року:

26,84% пенсіонерів отримують менше 3000 гривень;

17,27% – від 3001 до 4000 гривень;

18,61% – від 4001 до 5000 гривень;

25,22% – від 5001 до 10 000 гривень;

12,06% – понад 10 000 гривень.

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Нагадаємо, ми вже писали, чому частину стажу не враховують при розрахунку соцвиплати.