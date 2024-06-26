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Економіка

На яких видах транспорту доступний пільговий приїзд для пенсіонерів

Ціхоцька Марія

На яких видах транспорту доступний пільговий приїзд для пенсіонерів
Як і будь-яка пільга проїзд у транспорті має свої нюанси, про які важливо знати.

Пільговий проїзд для пенсіонерів у громадському транспорті – це поширена практика в Україні. Проте, як і будь-яка пільга, вона має свої нюанси, про які важливо знати. Про це пише 24 tv.ua.

Де пенсіонери їздять безкоштовно?

  • Міський пасажирський транспорт загального користування (автобуси, тролейбуси, трамваї).
  • Приміські маршрути (автобуси, маршрутки).
  • Приміське залізничне сполучення.

Важливо! Таксі та метро не входять до переліку видів транспорту, де проїзд для пенсіонерів безкоштовний.

Щодо маршруток:

  • Тарифи та пільгові категорії пасажирів у маршрутках встановлюються місцевими радами.
  • Інформація про пільговий проїзд має бути оприлюднена на офіційному сайті ради.
  • У кожній маршрутці повинна бути розміщена відповідна інформація.

Електронний квиток:

  • Навіть після запровадження електронного квитка пенсіонери зможуть отримати його безкоштовно.

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Інші пільги для пенсіонерів:

  • Безоплатні або пільгові юридичні послуги.
  • Субсидія на оплату комунальних послуг (у деяких випадках до 100%).
  • Звільнення від сплати земельного податку (за умови дотримання певних норм щодо розміру ділянки).

Важливо! Перелік пільг та умови їх отримання можуть відрізнятися залежно від регіону.

Нагадаємо, ми вже писали, у якої категорії пенсіонерів зростуть виплати у червні.

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