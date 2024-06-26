На каких видах транспорта доступен льготный приезд для пенсионеров

Льготный проезд для пенсионеров в общественном транспорте – это распространенная практика в Украине. Однако, как и любая льгота, у нее есть свои нюансы, о которых важно знать. Об этом пишет 24 tv.ua.

Где пенсионеры ездят бесплатно?

Городской пассажирский транспорт общего пользования (автобусы, троллейбусы, трамваи).

Загородные маршруты (автобусы, маршрутки).

Пригородное железнодорожное сообщение.

Важно! Такси и метро не входят в список видов транспорта, где проезд для пенсионеров бесплатный.

Относительно маршруток:

Тарифы и льготные категории пассажиров в маршрутках устанавливаются местными советами.

Информация о льготном проезде должна быть опубликована на официальном сайте совета.

В каждой маршрутке должна быть размещена соответствующая информация.

Электронный билет:

Даже после введения электронного билета пенсионеры смогут получить его бесплатно.

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Другие льготы для пенсионеров:

Бесплатные или льготные юридические услуги.

Субсидия для оплаты коммунальных услуг (в некоторых случаях до 100%).

Освобождение от уплаты земельного налога (при условии соблюдения определенных норм размера участка).

Важно! Список льгот и условия их получения могут отличаться в зависимости от региона.

Напомним, мы уже писали, у какой категории пенсионеров вырастут выплаты в июне.

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