Хто може втратити шанс на вступ у 2024 році

Основна сесія національного мультитесту вже завершилася, але попереду ще додаткова. Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти, в інтерв'ю Освіті 24 розповіла, кому можуть анулювати результати тестування.

Якщо під час тестування у вас виявлять мобільний телефон, навушники, шпаргалки або інші заборонені предмети, а також якщо ви будете консультуватися з іншими учасниками, ваші результати анулюють. Це також стосується тих, хто не зміг закінчити тестування через недобросовісну поведінку під час оцінювання.

Анулювання результатів НМТ означає втрату права на вступ до ЗВО у 2024 році.

Щоб уникнути проблем, уважно ознайомтеся з правилами проходження НМТ та неухильно їх дотримуйтесь.

Пам'ятайте:

На тест можна брати лише паспорт/ID-картку та ручку/гелевий олівець.

Заборонено користуватися мобільними телефонами, гаджетами, плеєрами, калькуляторами, словниками, довідниками тощо.

Спілкування з іншими учасниками під час тестування суворо заборонено.

Будьте уважні й не піддавайтесь на провокації.

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