Кто может упустить шанс на поступление в 2024 году

Основная сессия национального мультитеста уже завершилась, но предстоит еще дополнительная. Татьяна Вакуленко, директор Украинского центра оценивания качества образования, в интервью Образованию 24 рассказала, кому могут аннулировать результаты тестирования.

Если во время тестирования у вас будет обнаружен мобильный телефон, наушники, шпаргалки или другие запрещенные предметы, а также если вы будете консультироваться с другими участниками, ваши результаты аннулируют. Это также касается тех, кто не смог закончить тестирование из-за недобросовестного поведения при оценке.

Аннулирование результатов НМТ означает утрату права на поступление в ЗВО в 2024 году.

Чтобы избежать проблем, внимательно ознакомьтесь с правилами прохождения НМТ и неукоснительно соблюдайте их.

Помните:

На тест можно брать только паспорт/ID-карту и ручку/гелевый карандаш.

Запрещено использовать мобильные телефоны, гаджеты, плееры, калькуляторы, словари, справочники и т.д.

Общение с другими участниками при тестировании строго запрещено.

Будьте внимательны и не поддавайтесь на провокации.

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