ШІ вирахував, якою має бути мінімальна пенсія в Україні

Виплати, які отримують українські пенсіонери, частіше за все не відповідають мінімальним потребам. Тому фахівці вирішили звернутися до штучного інтелекту, щоб з’ясувати, яким повинен бути адекватний рівень доходу для людей на пенсії.

В першу чергу штучний інтелект проаналізував витрати на основні продукти харчування, які включають хліб, крупи, молочні продукти, овочі, фрукти, м’ясо та рибу. За оцінками ШІ, мінімальна сума, яка необхідна для покриття цих потреб в Україні, становить 3 000 гривень на місяць для однієї особи. Про це пише comments.ua.

Звичайно, людина не може обмежитися лише харчуванням. Щонайменше їй потрібно ще й житло. Багато пенсіонерів мають власні домівки. Однак через війну багато хто змушений орендувати житло через військову агресію з боку рф. За розрахунками ШІ, оренда однокімнатної квартири обійдеться в середньому у 5000 гривень. Крім того, необхідно враховувати комунальні витрати, які можуть становити до 1500 гривень на місяць.

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Штучний інтелект також передбачив витрати на транспорт. На його думку, українські пенсіонери можуть витрачати на транспорт близько 500 гривень щомісяця.

Люди пенсійного віку хворіють частіше, ніж молодь, тому вони мають більші витрати на ліки. Мінімальна сума, яку ШІ прогнозує на медичне обслуговування та ліки, складає 1000 гривень.

Ще 1000 гривень щомісяця необхідно витрачати на одяг, побутову хімію, предмети гігієни, а також на дозвілля та хобі.

Отже, загальна сума витрат становить 12 000 гривень. Це мінімум, який необхідний для скромного життя на пенсії.

Проте варто зазначити, що фактичні пенсії українців значно нижчі. В Україні налічується 10,1 млн пенсіонерів, і пенсії 2,72 млн з них не перевищують 3000 гривень. Ще 1,7 млн пенсіонерів отримують від 3 до 4 тис. гривень. Щомісячні виплати 62,6% пенсіонерів знаходяться в межах від 4 до 5 тис. гривень. Таким чином, тих, хто живе "як заповідав штучний інтелект", є лише незначна частка.

Нагадаємо, раніше ШІ вирахував оптимальну зарплату для комфортного життя в Україні.

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