Як правильно подавати покази лічильників на воду, щоб не переплачувати

Отримуючи платіжки за воду, багато українців стикаються з неприємною ситуацією – сума в них виявляється завищеною. Це може бути пов'язано з декількома причинами:

Несправність лічильника. З часом лічильники води можуть виходити з ладу, починаючи помилково завищувати показники.

З часом лічильники води можуть виходити з ладу, починаючи помилково завищувати показники. Помилка при знятті показань. Неточність при знятті або передачі показань лічильника також може призвести до завищення суми в платіжці.

Неточність при знятті або передачі показань лічильника також може призвести до завищення суми в платіжці. Незаконне втручання. У рідкісних випадках трапляються випадки несанкціонованого втручання в роботу лічильника з метою спотворення показань.

Про це пише 24 tv.ua.

Як уникнути завищених платіжок за воду?

Регулярно перевіряйте лічильник

Відповідно до чинного законодавства, повірку лічильника холодної та гарячої води необхідно проводити щонайменше раз на 4 роки.

Звертайтеся до перевірених фахівців

Повірку лічильника має проводити лише кваліфікований спеціаліст з використанням спеціального обладнання.

Знімайте та передавайте показання лічильника уважно

Переконайтеся, що ви правильно зняли показання та чітко їх передали.

Зберігайте квитанції про оплату та акти про повірку

Це допоможе вам у разі виникнення спірних ситуацій.

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Що робити, якщо виявили завищені показання лічильника?

Зверніться до постачальника послуг з водопостачання. Повідомте про проблему та надайте їм акт про останню повірку лічильника.

Повідомте про проблему та надайте їм акт про останню повірку лічильника. Замініть лічильник, якщо це необхідно.

Зверніться до органів захисту прав споживачів.

Пам'ятайте, що ви маєте право на справедливу та прозору систему оплати за комунальні послуги. Не ігноруйте проблему завищених платіжок, адже це може призвести до значних фінансових втрат.

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