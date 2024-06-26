Как правильно подавать показания счетчиков на воду, чтобы не переплачивать

Получая платежки за воду, многие украинцы сталкиваются с неприятной ситуацией – сумма у них оказывается завышенной. Это может быть связано с несколькими причинами:

Неисправность счетчика. Со временем счетчики воды могут выходить из строя, начиная по ошибке завышать показатели.

Со временем счетчики воды могут выходить из строя, начиная по ошибке завышать показатели. Ошибка при снятии показаний. Неточность при снятии или передаче показаний счетчика может привести к завышению суммы в платежке.

Неточность при снятии или передаче показаний счетчика может привести к завышению суммы в платежке. Незаконное вмешательство. В редких случаях встречаются случаи несанкционированного вмешательства в работу счетчика с целью искажения показаний.

Об этом пишет 24 tv.ua.

Как избежать завышенных платежей за воду?

Регулярно проверяйте счетчик

Согласно действующему законодательству, поверку счетчика холодной и горячей воды необходимо проводить по меньшей мере раз в 4 года.

Обращайтесь к проверенным специалистам

Поверку счетчика должен производить только квалифицированный специалист с использованием специального оборудования.

Снимайте и передавайте показания счетчика внимательно

Убедитесь, что вы правильно сняли показания и четко передали их.

Сохраняйте квитанции об оплате и акты о поверке

Это поможет вам в случае возникновения спорных ситуаций.

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Что делать, если обнаружены завышенные показания счетчика?

Обратитесь к поставщику услуг водоснабжения. Сообщите о проблеме и дайте им акт о последней поверке счетчика.

Если это необходимо, замените счетчик.

Обратитесь в органы по защите прав потребителей.

Помните, что у вас есть право на справедливую и прозрачную систему оплаты за коммунальные услуги. Не игнорируйте проблему завышенных платежей, ведь это может привести к большим финансовым потерям.

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