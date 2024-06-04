Дешевше за iPhone: які авто можна купити в Україні за тисячу доларів

В Україні все ще можливо знайти дуже доступні за ціною автомобілі. Цікаво, що всі вони іноземного виробництва, а коштують як новенький iPhone.

Ми зібрали список найкращих вживаних авто на вторинному українському ринку, які можна купити за тисячу доларів або менше.

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Ось декілька варіантів:

Ford Sierra: ця модель була популярною в 80-х та 90-х роках і досі цінується за свою простоту, надійність та доступність запчастин. За тисячу доларів можна знайти екземпляри в хорошому стані з 1.6-літровим двигуном та механічною коробкою передач.

ця модель була популярною в 80-х та 90-х роках і досі цінується за свою простоту, надійність та доступність запчастин. За тисячу доларів можна знайти екземпляри в хорошому стані з 1.6-літровим двигуном та механічною коробкою передач. Renault 19: ще один популярний бюджетний автомобіль з 90-х років. Renault 19 пропонує комфортнішу їзду, ніж Ford Sierra, завдяки більш м'якій підвісці. За тисячу доларів можна знайти екземпляри з 1.4-літровим двигуном та механічною коробкою передач.

ще один популярний бюджетний автомобіль з 90-х років. Renault 19 пропонує комфортнішу їзду, ніж Ford Sierra, завдяки більш м'якій підвісці. За тисячу доларів можна знайти екземпляри з 1.4-літровим двигуном та механічною коробкою передач. Mazda 626: цей японський седан славиться своєю надійністю та економічністю. За тисячу доларів можна знайти екземпляри перших років випуску з 1.6-літровим двигуном та механічною коробкою передач.

цей японський седан славиться своєю надійністю та економічністю. За тисячу доларів можна знайти екземпляри перших років випуску з 1.6-літровим двигуном та механічною коробкою передач. Ford Scorpio: це більш просторий та комфортний варіант, порівняно з Ford Sierra. За тисячу доларів можна знайти екземпляри з 1.8-літровим двигуном та механічною коробкою передач.

це більш просторий та комфортний варіант, порівняно з Ford Sierra. За тисячу доларів можна знайти екземпляри з 1.8-літровим двигуном та механічною коробкою передач. Opel Omega: цей німецький седан пропонує високий рівень комфорту та оснащення. За тисячу доларів можна знайти екземпляри перших років випуску з 2.0-літровим двигуном та механічною коробкою передач.

Яку машину можна купити за 10000 доларів. Джерело: Скриншот з auto.ria.com Яку машину можна купити за 10000 доларів. Джерело: Скриншот з auto.ria.com

Яку машину можна купити за 10000 доларів. Джерело: Скриншот з auto.ria.com Яку машину можна купити за 10000 доларів. Джерело: Скриншот з auto.ria.com

Яку машину можна купити за 10000 доларів. Джерело: Скриншот з auto.ria.com Яку машину можна купити за 10000 доларів. Джерело: Скриншот з auto.ria.com

Яку машину можна купити за 10000 доларів. Джерело: Скриншот з auto.ria.com Яку машину можна купити за 10000 доларів. Джерело: Скриншот з auto.ria.com

Також, крім вищезазначених моделей, на вторинному ринку можна знайти й інші цікаві варіанти за тисячу доларів або менше.

Для прикладу:

Volkswagen Golf 1985 II покоління – 960 доларів

Toyota Corolla 1991 VI покоління – 1 000 доларів

Toyota Carina 1990 – 1 000 доларів

Mercedes-Benz E-Class 1981 – 999 доларів

Раніше ми повідомляли, які автомобілі можна купити в Україні за 8 тисяч доларів.

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