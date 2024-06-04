Дешевле iPhone: какие авто можно купить в Украине за тысячу долларов

В Украине все еще можно найти очень доступные по цене автомобили. Интересно, что все они иностранного производства, а стоят как новый iPhone.

Мы собрали список лучших подержанных авто на вторичном украинском рынке, которые можно купить за тысячу долларов или меньше.

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Вот несколько вариантов:

Ford Sierra: эта модель была популярна в 80-х и 90-х годах и до сих пор ценится за свою простоту, надежность и доступность запчастей. За тысячу долларов можно найти экземпляры в хорошем состоянии с 1.6-литровым двигателем и механической коробкой передач.

Renault 19: еще один популярный бюджетный автомобиль с 90-х годов. Renault 19 предлагает более комфортную езду, чем Ford Sierra, благодаря более мягкой подвеске. За тысячу долларов можно найти экземпляры с 1.4-литровым двигателем и механической коробкой передач.

еще один популярный бюджетный автомобиль с 90-х годов. Renault 19 предлагает более комфортную езду, чем Ford Sierra, благодаря более мягкой подвеске. За тысячу долларов можно найти экземпляры с 1.4-литровым двигателем и механической коробкой передач. Mazda 626: японский седан славится своей надежностью и экономичностью. За тысячу долларов можно найти экземпляры первых лет выпуска с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач.

Ford Scorpio: это более просторный и комфортный вариант, чем Ford Sierra. За тысячу долларов можно найти экземпляры с 1,8-литровым двигателем и механической коробкой передач.

это более просторный и комфортный вариант, чем Ford Sierra. За тысячу долларов можно найти экземпляры с 1,8-литровым двигателем и механической коробкой передач. Opel Omega: немецкий седан предлагает высокий уровень комфорта и оснащения. За тысячу долларов можно найти экземпляры первых лет выпуска с 2.0-литровым двигателем и механической коробкой передач.

Какую машину можно купить за 10000 долларов. Источник: Скриншот с auto.ria.com

Какую машину можно купить за 10000 долларов. Источник: Скриншот с auto.ria.com

Какую машину можно купить за 10000 долларов. Источник: Скриншот с auto.ria.com

Какую машину можно купить за 10000 долларов. Источник: Скриншот с auto.ria.com

Также, помимо вышеперечисленных моделей, на вторичном рынке можно найти и другие интересные варианты за тысячу долларов или меньше.

Для примера:

Volkswagen Golf 1985 II поколение – 960 долларов

Toyota Corolla 1991 VI поколения – 1 000 долларов

Toyota Carina 1990 – 1 000 долларов

Mercedes-Benz E-Class 1981 – 999 долларов

Ранее мы сообщали, какие автомобили можно купить в Украине за 8 тысяч долларов.

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