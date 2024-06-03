Бюджет 8 тисяч доларів: яке авто можна купити в Україні за такі гроші

На ринку вживаних машин можна знайти чудові варіанти за доступними цінами. Пропонуємо 10 найкращих авто, які можна купити в Україні за ціною до 8000 доларів.

Ці машини відрізняються надійністю, практичністю, доступністю запчастин та обслуговування, а також довговічністю, пише Автобазар.

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1. Volkswagen Jetta (6 покоління)

Цей автомобіль ось уже багато років залишається одним з найпопулярніших на українському ринку. Jetta 6-го покоління пропонує просторий салон, комфортабельну їзду та широкий спектр двигунів на вибір.

2. Chevrolet Cruze (1 покоління)

Cruze - це ще один чудовий варіант для тих, хто шукає практичний і надійний автомобіль. Ця модель відрізняється просторим салоном, економним двигуном та приємним дизайном.

3. Mitsubishi Outlander (2 покоління)

Outlander - це чудовий вибір для тих, кому потрібен сімейний позашляховик. Ця модель пропонує просторий салон, 7-місне розміщення та економний двигун.

4. Volvo S40 (2 покоління)

S40 - це преміальний седан, який пропонує високий рівень безпеки, комфорту та їздових якостей. Завдяки своїй надійності та довговічності S40 стане чудовим вибором для тих, хто шукає вживаний автомобіль преміумкласу.

5. Mitsubishi Lancer X

Lancer X - це стильний і спортивний седан, який пропонує приємну їзду та широкий спектр двигунів на вибір. Ця модель також відрізняється надійністю та довговічністю.

6. Dodge Dart (5 покоління)

Dart - це просторий і комфортний седан, який пропонує широкий спектр опцій та доступну ціну. Ця модель також відрізняється економічністю та надійністю.

7. Kia Soul (1 покоління)

Soul - це стильний і практичний хетчбек, який пропонує просторий салон, високу посадку та широкий спектр опцій. Ця модель також відрізняється економічністю та надійністю.

8. Mazda 3 (2 покоління)

Mazda 3 - це стильний і спортивний хетчбек, який пропонує приємну їзду та широкий спектр двигунів на вибір. Ця модель також відрізняється надійністю та довговічністю.

9. Ford Fiesta (6 покоління)

Fiesta - це компактний і маневрений хетчбек, який пропонує доступну ціну та економічність. Ця модель також відрізняється надійністю та довговічністю.

10. Ford Focus (3 покоління)

Focus - це просторий і практичний хетчбек, який пропонує широкий спектр опцій та доступну ціну. Ця модель також відрізняється економічністю та надійністю.

Нагадаємо, названо топ-15 кросоверів до $8000, які доступні на українському ринку.

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