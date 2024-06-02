Найкращі варіанти у співвідношенні ціна–якість: рейтинг вживаних авто в Україні

Накопичити на нову машину українцям доволі складно. Існує безліч способів придбати авто з-за кордону, але вони не завжди підходять всім. Якщо ви мрієте про нове авто, але бюджет обмежений, зверніть увагу на ринок вживаних машин.

Тут можна знайти широкий спектр авто на будь-який смак і гаманець. Щоб не помилитися з вибором вживаного авто, визначтеся з бюджетом, а також з класом і модифікацією авто, що відповідають вашим потребам, пише "Автопром".

Візьмемо, наприклад, бюджет у $10 000, що вважається прийнятним для покупки авто в Україні.

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Одне з головних правил, яке слід запам'ятати: не купуйте старі автомобілі преміумкласу. Такі машини потребують значних вкладень, щоб залишатися в хорошому стані, адже запчастини до них дорогі. Колись ці авто коштували багато, і вартість запчастин відповідала. Уявіть, що ви купуєте BMW 740i в кузові E38, а у ньому ламається коробка автомат. Більшість запчастин до таких машин дорогі, тому ремонт обійдеться вам у копієчку. Продаж вживаних авто часто приховує під собою підводні камені, тому тут потрібно бути дуже уважним і обережним.

Переходьте до першого етапу визначення кола моделей, які ви будете далі розглядати. Тут важливо пам'ятати про правило номер два: 10-20% від запланованого бюджету на купівлю відкладіть і забудьте про них до моменту завершення всієї процедури купівлі.

Автомобіль на заправці. Джерело: Kindel Media/pexels.com

На що звернути увагу при купівлі вживаного автомобіля

C-клас або середньорозмірні авто

Ці автомобілі приваблюють своєю практичністю, низькою витратою палива, доступністю обслуговування та довговічністю деталей, що зумовлено їхньою простою конструкцією.

Мета проста – знайти живий автомобіль, вік якого не перевищує 10 років, а одометр не показує понад 150 000 кілометрів.

Також важливо під час вибору авто звернути увагу на якісну діагностику, яка допоможе переконатися, що машина не була в аваріях.

Додаткові поради щодо вибору вживаного авто в Україні:

1. Перевірте історію авто:

За допомогою VIN-коду можна отримати інформацію про реєстрацію, ДТП, страхування та інші важливі події з життя авто. Деякі сервіси пропонують платні послуги з перевірки історії авто.

2. Проведіть тест-драйв:

Зверніть увагу на те, як машина їде, гальмує, перемикає передачі. Оцініть роботу всіх систем: кондиціонера, електроніки, освітлення. Послухайте, чи немає сторонніх шумів.

3. Огляньте авто на предмет іржі, вм'ятин, тріщин:

Це може свідчити про те, що машина була в ДТП або експлуатувалася недбало. Зверніть увагу на стан кузова, лакофарбового покриття, шин і дисків.

4. Перевірте салон авто:

Огляньте сидіння, обшивку, килими, панель приладів. Перевірте роботу всіх електроприладів: склопідйомників, дзеркал, підігріву сидінь. Переконайтеся, що в салоні немає неприємних запахів.

5. Не соромтеся ставити питання:

Продавець повинен відповісти на всі ваші запитання щодо історії та стану авто. Якщо продавець не може або не хоче відповісти на ваші запитання, це може бути приводом для занепокоєння.

6. Оформте договір купівлі-продажу:

Договір повинен містити всю інформацію про авто, включаючи VIN-код, рік випуску, пробіг, ціну.Переконайтеся, що договір правильно оформлений і підписаний обома сторонами.

7. Не забудьте про страховку:

Після покупки авто вам буде потрібна страховка.Порівняйте пропозиції різних страхових компаній, щоб вибрати найвигідніший варіант.

Рейтинг вживаних авто ціною до 10 тисяч доларів:

Volkswagen Golf V–VI: варто приділити увагу 1,6 – 2,0-літровому бензину або ж віддати перевагу 2,0-літровому турбодизелю.

Volkswagen Jetta Mk6 – доступний з різними варіантами, але 1,6-літровий MPi зі звичайною балкою є більш економічним в обслуговуванні.

Volkswagen Polo – відомий своїм комфортним і зручним салоном, надійною технікою.

Skoda Octavia A5 – економічність, надійність, практичність і зручність. Не купуйте Octavia A5 з коробкою передач DSG. Або механічна коробка передач, або звичайний автомат із гідротрансформатором.

Opel Astra H – зупиніть вибір на атмосферних двигунах 1,6 або 1,8 Ecotec та 1,7-літровому дизелі CDTi.

Toyota Corolla – оберіть 1,6-літровий мотор з потужністю 124 к.с.

Honda Civic – зручний і недорогий засіб пересування.

Toyota Yaris – економія витрат палива, надійність. Підходить як для міської їзди, так і для тривалих поїздок.

Mazda 3 BK – BL – обирайте 1,6-літровий та 2,0-літровий двигуни.

Mitsubishi Lancer IX – X – обирайте версію з 1,6-літровим бензиновим двигуном.

Chevrolet Cruze – краще зупинитися або на 1,6-літровому, або на 1,8-літровому бензиновому двигуні.

Ford Fiesta – мають економні двигуни, вирізняються легким і зручним керуванням.

Hyundai i30 – комфортне і впевнене керування, а також стабільність на дорозі. Рекомендується віддати перевагу 1,6-літровому бензиновому двигуну або 2,0-літровому дизелю.

Kia Ceed – має якісну ходову частину без складних технічних рішень. Оптимальним вибором буде 1,6-літровий бензиновий двигун або 2,0-літровий дизель.

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