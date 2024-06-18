Частину стажу до пенсії не зарахують декому з українців: кого стосується

Деякі громадяни України можуть втратити частину необхідного трудового стажу для отримання пенсійних виплат.

Про це інформує ТСН. Повідомляється, що для громадян України, які мали трудову діяльність у російській федерації після 19 лютого 2014 року, період їх роботи не вважатиметься за страховий стаж.

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Також існують певні випадки, за яких страховий стаж не буде зараховано українцям.

"Йдеться за періоди військової служби у силових структурах, незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, судових чи правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях, а також добровільне зайняття посад у незаконних органах влади", – зазначається у повідомленні.

Стосовно роботи за межами країни, громадянам України потрібно надати Пенсійному Фонду відповідний документ, який засвідчує їхню роботу за кордоном для зарахування цього періоду до страхового стажу.

Нагадаємо, ми вже писали, у якої категорії пенсіонерів зростуть виплати у червні.

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