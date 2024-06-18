Часть стажа к пенсии не засчитают некоторым украинцам: кого касается

Некоторые граждане Украины могут потерять часть необходимого трудового стажа для получения пенсионных выплат.

Об этом информирует ТСН. Сообщается, что для граждан Украины, которые имели трудовую деятельность в российской федерации после 19 февраля 2014 года, период их работы не будет считаться за страховой стаж.

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Также существуют определенные случаи, при которых страховой стаж не будет засчитан украинцам.

"Речь идет за периоды военной службы в силовых структурах, незаконных вооруженных или военизированных формированиях, судебных или правоохранительных органах государства-агрессора на временно оккупированных территориях, а также добровольное занятие должностей в незаконных органах власти", – отмечается в сообщении.

Относительно работы за пределами страны, гражданам Украины нужно предоставить Пенсионному Фонду соответствующий документ, удостоверяющий их работу за рубежом для зачисления этого периода в страховой стаж.

Напомним, мы уже писали, у какой категории пенсионеров вырастут выплаты в июне.

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