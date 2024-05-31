Бюджет під напругою: скільки українцям доведеться платити за електроенергію після зростання тарифів

З наступного місяця вартість електрики в Україні зазнає змін: ціна зросте з 2,64 грн до 4,8 грн за кожен кіловат-годину для споживачів, які використовують понад 100 кВт*год щомісяця. Це означає, що сім’ї зі стандартним обсягом використання електроенергії, який становить 168 кВт*год, будуть платити 806,4 грн щомісяця замість попередніх 443,5 грн.

Згідно з публікацією на OBOZ.UA, хоча офіційне рішення ще не прийняте, про підвищення тарифів уже повідомили члени відповідного комітету Верховної Ради, декілька експертів у сфері енергетики, а також анонімні джерела в уряді.

Новий енергетичний тариф дозволить залучити приблизно 65 мільярдів гривень додаткових коштів. З цієї суми, "Енергоатом" отримає близько 70%, тоді як "Укргідроенерго" – решту 30%. Це підвищення тарифів забезпечить необхідні ресурси для ремонтних робіт, але не вплине на розклади відключень електроенергії.

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Навіть у випадку, коли енергетичні компанії отримують всі необхідні кошти для ремонтів, процес замовлення та виготовлення обладнання від міжнародних виробників може тривати місяцями, а то й роками. Експерти прогнозують, що дефіцит енергії в системі може зберігатися протягом наступних двох років, але це не означає, що протягом цього часу будуть діяти обмеження на споживання.

В середньому, кожен українець використовує близько 168 кіловат-годин електрики на місяць, згідно з даними Національної комісії, що регулює енергетику та комунальні послуги. Для двоосібної родини нормою є 100 кіловат-годин. Однак, такий рівень споживання передбачає значну економію, або навіть відмову від використання деяких побутових приладів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли та на скільки в Україні зростуть тарифи на світло.

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