В Україні зростуть тарифи на світло: коли та на скільки

В Укренерго попередили українців, що відключення електроенергії можуть тривати до кінця року. Все – через пошкоджені російськими обстрілами об'єкти енергосистеми.

Окрім того, розглядається питання підвищення вартості тарифів на світло. Вони зростуть, якщо таке рішення схвалить уряд за рекомендацією НКРЕКП, пише BBC Україна.

"Рішення буде збалансовано між можливостями населення, між доступністю і тими коштами, які необхідні для ремонтної кампанії, та можливостями надання електричної енергії побутовим і промисловим споживачам", – зазначив заступник міністра енергетики Микола Колісник під час телемарафону.

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Ще один нюанс – нинішні тарифи значно нижчі за ринкові. Зокрема, вартість світла для побутових споживачів дотують "Енергоатом" та "Укргідроенерго".

"У мирні часи головними провідниками ідеї ринкових тарифів для населення виступали головні міжнародні кредитори – МВФ та Світовий банк. Під час війни, особливо із надходженням великих обсягів фінансової допомоги, завдяки якій Україна фактично фінансує усі необоронні видатки, про потребу ринкових тарифів для населення стали говорити й союзники України. Мовляв, треба припиняти практику "крадіжок" із власного бюджету", – пише видання.

На скільки зросте вартість електрики

Нині діє тариф 2,64 грн/кВт-год для індивідуальних побутових споживачів. Перший заступник енергетичного комітету Олексій Кучеренко прогнозує, що електрика коштуватиме 3,5-4 грн/кВт-год.

Депутат від "Слуги народу" Сергій Нагорняк вважає, що тарифи на електрику для населення від 1 червня 2024 зростуть до 5 грн/кВт. Тим часом вже ухвалене рішення про зростання тарифів на електроенергію для бізнесу з 1 червня. Залежно від часу доби, ціни на електрику для бізнесу коливатимуться між 5600 і 9000 грн за МВт-год. А це у 2,5-3,5 раза більші тарифи, ніж за світло платить побутовий споживач.

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