Бюджет под напряжением: сколько украинцам придется платить за электроэнергию после роста тарифов

Со следующего месяца стоимость электричества в Украине претерпевает изменения: цена вырастет с 2,64 грн до 4,8 грн за каждый киловатт-час для потребителей, использующих более 100 кВт*ч ежемесячно. Это означает, что семьи со стандартным объемом использования электроэнергии, который составляет 168 кВт*ч, будут платить 806,4 грн. ежемесячно вместо предыдущих 443,5 грн.

Согласно публикации на OBOZ.UA, хотя официальное решение еще не принято, о повышении тарифов уже сообщили члены соответствующего комитета Верховной Рады, несколько экспертов в сфере энергетики, а также анонимные источники в правительстве.

Новый энергетический тариф позволит привлечь около 65 миллиардов гривен дополнительных средств. Из этой суммы "Энергоатом" получит около 70%, тогда как "Укргидроэнерго" - остальные 30%. Это повышение тарифов обеспечит необходимые ресурсы для ремонтных работ, но не отразится на расписаниях отключений электроэнергии.

Читайте также: Как изменятся тарифы на свет, газ и воду с 1 июня

Даже если энергетические компании получают все необходимые средства для ремонтов, процесс заказа и изготовления оборудования от международных производителей может длиться месяцами, а то и годами. Эксперты прогнозируют, что дефицит энергии в системе может сохраняться в течение следующих двух лет, но это не означает, что в течение этого времени будут действовать ограничения потребления.

В среднем каждый украинец использует около 168 киловатт-часов электричества в месяц, согласно данным Национальной комиссии, регулирующей энергетику и коммунальные услуги. Для двухличной семьи нормой является 100 киловатт-часов. Однако такой уровень потребления предполагает значительную экономию или даже отказ от использования некоторых бытовых приборов.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда и на сколько в Украине поднимутся тарифы на свет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!